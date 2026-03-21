Oggi si svolge l’insediamento dei seggi alle 16, in preparazione del referendum sulla materia giudiziaria. Il voto è previsto domani dalle 7 alle 23 e si ripete lunedì dalle 7 alle 15, mentre il silenzio elettorale è entrato in vigore. Le operazioni di voto si svolgono in diverse sezioni distribuite sul territorio e sono aperte a tutti gli elettori iscritti.

È (finalmente) il giorno di silenzio elettorale. Oggi alle 16 l’insediamento dei seggi. Il referendum sulla materia giudiziaria è in programma con il voto domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Il quesito. Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”? Si potrà votare sì per approvare la variazione, no per mantenere la formulazione attuale di quei sette articoli della Costituzione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Referendum: oggi l’insediamento dei seggi, domani e lunedì al voto Silenzio elettorale

Articoli correlati

Guida al referendum 126mila cittadini al voto per 179 seggi elettoraliTutto pronto per il referendum della giustizia che si terrà domenica 22 e lunedì 23.

Referendum sulla Giustizia, si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo: orari dei seggi e documenti da portareLe date per le votazioni del Referendum costituzionale sulla Giustizia sono state fissate per il 22 e 23 marzo 2026.

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum oggi l'insediamento dei...

Temi più discussi: Referendum: oggi l’insediamento dei seggi, domani e lunedì al voto; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Dividi… et impera. Il referendum che interroga l’equilibrio costituzionale; Separazione delle carriere, due Csm, sorteggio: cosa prevede la riforma Nordio e i punti controversi.

Referendum: oggi l’insediamento dei seggi, domani e lunedì al voto Silenzio elettoraleApprovate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e ... noinotizie.it

Referendum, in Bergamasca alle urne in 846milaDomenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) si voterà in 983 sezioni. In città 97.349 elettori, tra cui 858 neodiciottenni. Palafrizzoni ha rilasciato 3.375 nuove tessere, in campo 111 presi ... ecodibergamo.it

È il grande giorno. Stasera l’evento finale prima del referendum del 22 e 23 marzo. Una serata di confronto vero, con il Presidente Giuseppe Conte e tante voci autorevoli del mondo della giustizia, del giornalismo e della cultura, per smontare la propaganda facebook

Meloni sul referendum: “Manina dietro Delmastro, gli italiani valuteranno” x.com