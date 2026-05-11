Trekking Notturno ai Castelli Romani

Sabato sera, un gruppo di appassionati ha partecipato a un trekking notturno nei boschi dei Castelli Romani, più precisamente nei Pratoni del Vivaro. L’escursione ha avuto inizio al tramonto e si è svolta sotto un cielo stellato, con i partecipanti che hanno attraversato sentieri immersi nella natura. L’attività è durata diverse ore, coinvolgendo camminate e soste per ammirare il paesaggio notturno.

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