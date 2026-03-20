Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina Al via la rassegna Fede e Bellezza promossa dal Sistema Castelli Romani

Ai Castelli Romani torna la rassegna “Fede e Bellezza”, promossa dal Sistema Castelli Romani, e si concentra sull’arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. L’evento si svolge dall’11 al 18 aprile 2026 e include esposizioni e iniziative dedicate alla figura del compositore e alla sua influenza nel campo artistico e musicale. La manifestazione coinvolge diversi luoghi della zona, offrendo un percorso tra spiritualità e cultura.

Poiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno significativo per proseguire le celebrazioni in suo onore. Elemento distintivo della rassegna è il coinvolgimento delle associazioni corali dei Castelli Romani – rappresentate dal Vocalensemble Euphonè, dall’ensemble “Il Giannetto”, dal “Coro in Maschera”, dal Coro polifonico “Vocaliter” e dal Coro Giovanile “Diapason”, testimonianza concreta di quanto la polifonia rinascimentale sia ancora oggi viva nel tessuto culturale e spirituale della società contemporanea e, nello specifico, del nostro territorio. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli Romani Articoli correlati Terremoto ai Castelli Romani, la scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a RomaUn normale pomeriggio di inizio inverno è stato improvvisamente interrotto dal tremare della terra. Terremoto ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a RomaUna lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi, lunedì 29 dicembre, nel territorio del comune di Ariccia ai Castelli Romani. Approfondimenti e contenuti su Ai Castelli torna l'Arte di Giovanni... Discussioni sull' argomento L’arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina nei Castelli Romani; L’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina a Frascati; Fede e Bellezza: l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina; Giornate Fai di Primavera in Piemonte tra castelli, rifugi e borghi medievali. Comune di Pontassieve. Royalty Free Music Background · Soul Jazz Hop (Royalty Free Music). INVENZIONI DORATE L'arte di Giovanni de Gara tra migrazione e accoglienza Pontassieve 21 marzo – 28 giugno Dal 21 marzo, la Sala delle Colonne e la Ch - facebook.com facebook