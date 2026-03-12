Luca Argentero versione papà | Innamorato di Nina e Noè Le dolcissime immagini con i figli

Luca Argentero, noto attore e volto televisivo, ha condiviso alcune immagini con i suoi figli Nina e Noè, descrivendo la propria condizione di papà innamorato. La sua carriera è iniziata nel 2003 con il Grande Fratello, e da allora ha continuato a costruire la sua notorietà attraverso studi e progetti personali. Le foto pubblicate mostrano momenti familiari intimi e affettuosi con i figli.

Attore, ex modello, ma anche volto noto della tv. La notorietà arriva grazie al Grande Fratello nel 2003, ma il resto se lo è costruito studiando e avendo ben in mente un progetto lavorativo modellato su di sè. Lui è Luca Argentero. Classe 1978, originario di Torino, oggi è un attore affermato e. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Luca Argentero sui figli: “È un’età magica, non so se sono un bravo papà”

“Ho sacrificato il lavoro per i figli, ma ora basta. Sul set con Luca Argentero mi sento in imbarazzo”: le parole di Cristina MarinoCristina Marino ha raccontato in un’intervista a F la sua vita tra il set cinematografico e la famiglia.

Altri aggiornamenti su Luca Argentero

Temi più discussi: Luca Argentero: Sono un papà presente. La spavalderia non mi appartiene. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa; Sesso, parolacce e Gin Tonic: perché Avvocato Ligas con Luca Argentero è la sorpresa della tv italiana; Cristina Marino: Se non potessi seguire i miei figli lascerei il cinema. Luca Argentero? Amiamo stare in famiglia; Tanti piccoli fuochi: arriva su Sky la serie sulla maternità con Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Sesso, parolacce e Gin Tonic: perché Avvocato Ligas con Luca Argentero è la sorpresa della tv italianaUn mix tra Sherlock, Dr. House e Lincoln Lawyer. Avvocato Ligas , la nuova serie Sky con protagonista Luca Argentero nei panni di un irriverente avvocato milanese, è la vera sorpresa della ... today.it

Avvocato Ligas, intervista a Luca Argentero e Barbara ChichiarelliAvvocato Ligas, intervista a Luca Argentero e Barbara Chichiarelli, interpreti rispettivamente di Lorenzo Ligas e Anna Maria Pastori. tvserial.it

Luca Argentero sulle differenze sul rapporto con l'affettività tra le nuove e le vecchie generazioni: "Sono fiducioso nel futuro, la nuova generazione crescerà con una maggiore attitudine all'affetto" Luca Argentero Puoi rivedere l'intervento completo di Luca Arge facebook

Luca Argentero sulle differenze sul rapporto con l'affettività tra le nuove e le vecchie generazioni: "Sono fiducioso nel futuro, la nuova generazione crescerà con una maggiore attitudine all'affetto" #la7 #inaltreparole #lucaargentero #ligas #genz #babyboomers x.com