Luca Argentero versione papà | Innamorato di Nina e Noè Le dolcissime immagini con i figli

Luca Argentero, noto attore e volto televisivo, ha condiviso alcune immagini con i suoi figli Nina e Noè, descrivendo la propria condizione di papà innamorato. La sua carriera è iniziata nel 2003 con il Grande Fratello, e da allora ha continuato a costruire la sua notorietà attraverso studi e progetti personali. Le foto pubblicate mostrano momenti familiari intimi e affettuosi con i figli.

Attore, ex modello, ma anche volto noto della tv. La notorietà arriva grazie al Grande Fratello nel 2003, ma il resto se lo è costruito studiando e avendo ben in mente un progetto lavorativo modellato su di sè. Lui è Luca Argentero. Classe 1978, originario di Torino, oggi è un attore affermato e. 🔗 Leggi su Today.it

