Compasso d’Oro 2026 al Salone del Mobile
Il Premio Compasso d’Oro ADI 2026 è stato assegnato al Salone del Mobile. La premiazione riguarda la categoria Ricerca. La cerimonia si è svolta durante l’evento dedicato al design. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione che organizza il premio. La categoria Ricerca premia progetti innovativi nel settore del design industriale. La consegna del premio ha avuto luogo in occasione della rassegna internazionale.
Premio Compasso d’Oro ADI - Associazione per il Disegno industriale, nella categoria Ricerca teorica, storica, critica e progetti editoriali assegnato nell’edizione 2026 all’ Annual Report del Salone del Mobile (Eco) Sistema Design Milano, ideato e promosso dall’Osservatorio permanente del Salone del Mobile.Milano per analizzare un ecosistema unico al mondo che ogni anno, ad aprile, produce crescita economica e innovazione, contribuendo a definire l’identità contemporanea di Milano, capitale internazionale del design. L’Annual Report, realizzato con il supporto scientifico della Scuola del Design del Politecnico di Milano raccoglie organizza... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Câlin by Alessandro Corina | Mandelli1953 at Salone del Mobile.Milano 2026
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