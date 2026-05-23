Compasso d’Oro 2026 al Salone del Mobile

Notizia in breve

Il Premio Compasso d’Oro ADI 2026 è stato assegnato al Salone del Mobile. La premiazione riguarda la categoria Ricerca. La cerimonia si è svolta durante l’evento dedicato al design. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione che organizza il premio. La categoria Ricerca premia progetti innovativi nel settore del design industriale. La consegna del premio ha avuto luogo in occasione della rassegna internazionale.