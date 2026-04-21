Salone Raritas al Salone del Mobile 2026 i pezzi unici in fiera

Al Salone del Mobile 2026, in corso a Fiera Milano Rho fino al 26 aprile, sono esposti numerosi pezzi unici di design. La manifestazione presenta una vasta gamma di arredi e innovazioni provenienti da diversi paesi, con spazi dedicati a espositori italiani e internazionali. La fiera comprende anche aree dedicate a eventi, conferenze e presentazioni di nuove collezioni, attirando visitatori professionisti e appassionati del settore.

Al Salone del Mobile 2026, aperto in questi giorni a Fiera Milano Rho fino al 26 aprile, non c’è solo il consueto panorama di arredi e complementi: quest’anno debutta Salone Raritas, una sezione inedita ospitata nei padiglioni 9-11, interamente dedicata a pezzi unici, edizioni limitate, antiquariato e alta manifattura creativa. Salone del Mobile 2026 Terrain di Hannes Peer per Officine Saffi Lab – parete in ceramica che funge da struttura scultorea, rivestimento e campo pittorico, a Salone Raritas 2026 Una nuova sezione per il design da collezione. Il concept è semplice ma potente: portare all’interno della fiera più importante del settore...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Salone Raritas al Salone del Mobile 2026 i pezzi unici in fiera Salone del Mobile 2026: tutto esaurito per la 64esima edizione Notizie correlate Leggi anche: Salone del Mobile, tour in India per presentare Raritas e Contract Salone del Mobile: nasce Raritas, l’area dove il design diventa unicoIl Padiglione 9 del Salone del Mobile si prepara ad accogliere una proposta inedita che mira a ridefinire il concetto di collezionismo attraverso il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Salone del Mobile è una macchina perfetta. Ma il mondo non lo è più; Salone Raritas - Salone del Mobile 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla fiera; Salone Raritas: tra industriale e decorativo, oltre la macchina; Il Salone Raritas alla Milano Design Week 2026 mira a far luce sulla creatività. Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Brianza, 40 aziende al Salone del mobile: più duri del legno nonostante HormuzIl Salone del Mobile.Milano torna puntuale e chiama a raccolta il meglio del meglio di ciò che offre a livello mondiale il comparto del legnoarredo e del design. ilcittadinomb.it Salone del Mobile 2026, la presidente Maria Porro: "Il Salone ha il dovere di vivere nella contemporaneità e intercettare i grandi cambiamenti. Due aspetti: Salone Raritas: il luogo in cui diamo valore a ciò che sta dietro alla produzione, ma anche quello che vi x.com #Milano - Una città intera che ti dice: “Qui il futuro dell’abitare lo stiamo progettando adesso, pezzo per pezzo, a misura di persona e di territorio”. Dal 21 al 26 aprile 2026 il Salone del Mobile.Milano (64ª edizione) torna a Fiera Milano Rho, con oltre 1.900 es facebook