Caso Flotilla | l’umiliazione dell’attivista che scuote Israele

Nel caso della Flotilla, un attivista ha subito un episodio che ha suscitato molte polemiche: è stato umiliato durante l’intervento di forze di sicurezza israeliane. Si cercano chiarimenti sulla modalità con cui un rappresentante delle autorità ha giustificato l’uso di violenza, e si analizzano le circostanze che hanno permesso a gruppi radicali di agire senza conseguenze all’interno delle istituzioni. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla presenza e l’influenza di frange estremiste nel sistema politico e militare.

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