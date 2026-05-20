Flotilla la condanna di Mattarella sulle umiliazioni agli attivisti | Trattamento incivile che tocca un livello infimo
Il Presidente della Repubblica ha espresso condanna per le umiliazioni subite dagli attivisti della Flotilla trattenuti in Israele, definendo il trattamento come incivile e al di sotto di qualsiasi standard minimo. La sua dichiarazione si è riferita a un video che mostra gli attivisti in stato di detenzione, evidenziando come le immagini ritraggano comportamenti umilianti e inappropriati da parte delle autorità israeliane. Nessun commento è stato rilasciato da parte delle parti coinvolte rispetto alle affermazioni del Capo dello Stato.
Commentando il video sugli attivisti della Flotilla trattenuti in Israele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di "trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Netta la condanna del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al video pubblicato da Itamar Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti della Flotilla con le mani legate e la testa sul pavimento. Mattarella ha parlato di trattamento incivile inflitto a persone ferm - Facebook facebook
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