Flotilla la condanna di Mattarella sulle umiliazioni agli attivisti | Trattamento incivile che tocca un livello infimo

Da ilgiornaleditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica ha espresso condanna per le umiliazioni subite dagli attivisti della Flotilla trattenuti in Israele, definendo il trattamento come incivile e al di sotto di qualsiasi standard minimo. La sua dichiarazione si è riferita a un video che mostra gli attivisti in stato di detenzione, evidenziando come le immagini ritraggano comportamenti umilianti e inappropriati da parte delle autorità israeliane. Nessun commento è stato rilasciato da parte delle parti coinvolte rispetto alle affermazioni del Capo dello Stato.

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Commentando il video sugli attivisti della Flotilla trattenuti in Israele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di "trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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