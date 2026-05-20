Flotilla la condanna di Mattarella sulle umiliazioni agli attivisti | Trattamento incivile che tocca un livello infimo

Il Presidente della Repubblica ha espresso condanna per le umiliazioni subite dagli attivisti della Flotilla trattenuti in Israele, definendo il trattamento come incivile e al di sotto di qualsiasi standard minimo. La sua dichiarazione si è riferita a un video che mostra gli attivisti in stato di detenzione, evidenziando come le immagini ritraggano comportamenti umilianti e inappropriati da parte delle autorità israeliane. Nessun commento è stato rilasciato da parte delle parti coinvolte rispetto alle affermazioni del Capo dello Stato.

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