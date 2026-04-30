Como-Napoli Conte sfida Fabregas | gara chiave per la corsa Champions

Sabato al Sinigaglia si disputa la partita tra Como e Napoli. I partenopei, primi in classifica, hanno otto punti di vantaggio sulla quinta posizione e mirano a consolidare la qualificazione in Champions League. Il tecnico azzurro sfida il suo ex compagno di squadra, Fabregas, in un match considerato decisivo per le aspirazioni europee del Napoli.

Al Sinigaglia sabato si gioca Como-Napoli: azzurri con 8 punti di vantaggio sulla quinta vuole blindare la Champions. Hojlund con De Bruyne e Alisson. Como-Napoli Un incontro nel ricordo del Chelsea, ma con obiettivi ben diversi in classifica. Antonio Conte e Cesc Fabregas si ritrovano da avversari sabato allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, dove gli azzurri vanno a caccia di punti pesanti per la corsa alla prossima Champions League. Il Napoli arriva alla sfida lombarda con un margine rassicurante: otto punti di vantaggio sulla quinta a quattro giornate dal termine. Una posizione che consente agli azzurri di gestire anche un eventuale passo falso senza compromettere seriamente il traguardo europeo.🔗 Leggi su 2anews.it

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