Napoli Conte nel pre gara | Fabregas è un predestinato Il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno

Prima della partita contro il Como, l’allenatore del Napoli ha commentato le qualità di Fabregas, definendolo un predestinato. Ha anche osservato che la formazione avversaria sta crescendo costantemente nel corso degli ultimi anni. Queste dichiarazioni sono state rilasciate nel corso della conferenza pre-gara, in cui il tecnico ha analizzato brevemente anche la situazione della squadra ospite.

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