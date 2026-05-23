Como i convocati per la Cremonese | c' è Nico Paz Out Addai e Valle

Notizia in breve

Tra i convocati per la partita contro la Cremonese, c’è anche Nico Paz. La lista comprende 25 giocatori scelti dall’allenatore, mentre sono esclusi Addai e Valle. La squadra si prepara per l’incontro di campionato, che si svolgerà nei prossimi giorni. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle altre convocazioni o dettagli sulla formazione.