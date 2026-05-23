Como i convocati per la Cremonese | c' è Nico Paz Out Addai e Valle

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra i convocati per la partita contro la Cremonese, c’è anche Nico Paz. La lista comprende 25 giocatori scelti dall’allenatore, mentre sono esclusi Addai e Valle. La squadra si prepara per l’incontro di campionato, che si svolgerà nei prossimi giorni. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle altre convocazioni o dettagli sulla formazione.

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Il Como, reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro, si appresta ad affrontare la Cremonese per la 38ª giornata di Serie A. Venticinque i giocatori convocati da Fabrgegas, che oltre al lungodegente Addai (rottura del tendine d'Achille), dovrà fare a meno ancora una volta dell'infortunato Valle. La buona notizia per il tecnico riguarda Nico Paz, il quale torna regolarmente in lista dopo aver saltato lo scorso turno a causa di un problema al ginocchio. Da capire, ora, se Fabregas rischierà l'argentino dal 1'. Butez, Tornqvist, Vigorito; Kempf, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt; Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha, Cassano; Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Pisati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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