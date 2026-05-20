Como caso Nico Paz | stop al ginocchio e allenamento a parte la Cremonese è un’incognita
A Como, il giocatore fuori dal campo a causa di un infortunio al ginocchio non ha partecipato alla partita contro il Parma e si è allenato separatamente. La sua condizione continua a essere monitorata e il suo rientro in campo appare molto complicato. La squadra si prepara alla prossima sfida contro la Cremonese senza di lui, che rappresenta un’incognita per l’allenamento e la possibile convocazione. La situazione rimane in evoluzione e si attende un aggiornamento sulle sue condizioni.
Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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