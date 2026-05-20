Como caso Nico Paz | stop al ginocchio e allenamento a parte la Cremonese è un’incognita

A Como, il giocatore fuori dal campo a causa di un infortunio al ginocchio non ha partecipato alla partita contro il Parma e si è allenato separatamente. La sua condizione continua a essere monitorata e il suo rientro in campo appare molto complicato. La squadra si prepara alla prossima sfida contro la Cremonese senza di lui, che rappresenta un’incognita per l’allenamento e la possibile convocazione. La situazione rimane in evoluzione e si attende un aggiornamento sulle sue condizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui