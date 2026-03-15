Dopo la partita tra Como e Roma, il centrocampista ha dichiarato di essere molto felice e ha descritto la partita come bella. Ha menzionato anche l’allenatore Gasperini, commentando l’andamento della sfida. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Sky, in occasione del post partita.

Fabregas nel post partita di Como Roma ha parlato ai microfoni di Sky andando ad analizzare quanto successo durante il match. Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabregas ha analizzato la vittoria del suo Como contro la Roma. Le dichiarazioni. VITTORIA – «Quando costruisci una squadra prepari un’idea. Ci sono tante partite dentro una partita, una partita può cambiare in cinque minuti, come è successo con noi oggi con il rigore, dopo deve cambiare un po’ di più. E ovviamente avere più alternative, che non avevamo avuto durante tutta la stagione, è importante ritrovarle nel momento importante, no? Però, ripeto, sono contento della voglia, della prestazione, della mentalità della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas dopo Como Roma: «Siamo molto felici. E’ stata una bella partita. Con Gasperini…»

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