Dopo la partita tra Como e Roma, Fabregas ha espresso soddisfazione per la vittoria e ha sottolineato l’importanza di mantenere l’umiltà. Durante l’intervista ai microfoni di Sky, ha commentato l’andamento del match e ha anche descritto quanto avvenuto a fine partita con Gasperini. La discussione tra i due è stata menzionata nel corso della sua intervista.

Fabregas nel post partita di Como Roma ha parlato ai microfoni di Sky andando ad analizzare quanto successo durante il match. Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabregas ha analizzato la vittoria del suo Como contro la Roma. Le dichiarazioni. VITTORIA – «Quando costruisci una squadra prepari un’idea. Ci sono tante partite dentro una partita, una partita può cambiare in cinque minuti, come è successo con noi oggi con il rigore, dopo deve cambiare un po’ di più. E ovviamente avere più alternative, che non avevamo avuto durante tutta la stagione, è importante ritrovarle nel momento importante, no? Però, ripeto, sono contento della voglia, della prestazione, della mentalità della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas esulta dopo Como Roma: «Siamo molto felici, è stata una bella partita ma manteniamo umiltà. Ecco cosa è successo a fine partita con Gasperini»

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