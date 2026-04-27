Milan Modric si opera | entità dell’infortunio tempi di recupero cosa cambia per il rinnovo?

Il centrocampista del Milan si è infortunato durante la partita contro la Juventus, terminata con un pareggio a reti inviolate. Gli esami medici hanno riscontrato una frattura allo zigomo, e l’atleta dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nelle prossime ore. Al momento non ci sono dettagli sui tempi di recupero, mentre il club attende di capire come l’infortunio influenzerà il rinnovo del contratto.

Il pareggio a reti bianche contro la Juventus lascia in eredità al Milan una notizia pesante. All’81’ della sfida di San Siro, valida per la 34ª giornata di Serie A 20252026, Luka Modric è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un duro scontro con Locatelli. Fin da subito l’apprensione attorno al centrocampista croato è stata evidente. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione. La frattura allo zigomo comporterà un’operazione immediata. I tempi di recupero dipenderanno dall’esito dell’intervento, ma è lecito temere che la stagione rossonera del classe 1985 possa essere compromessa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric si opera: entità dell’infortunio, tempi di recupero, cosa cambia per il rinnovo? Notizie correlate Infortunio Modric: frattura dello zigomo sinistro per il croato. Le condizioni dopo Milan Juve e i tempi di recuperoInfortunio Modric: frattura dello zigomo sinistro per il centrocampista croato dopo lo scontro con Locatelli in Milan Juve Il tanto atteso big match... Infortunio Benzema, subito uno stop con l’Al Hilal: svelata l’entità del problema e i tempi di recuperoCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milan, Modric rinnova solo a tre condizioni: ecco cosa chiede; Milan, Modric vuole restare ma servono garanzie: dalla Champions ad Allegri, le mosse per blindarlo; Modric ko per una testata: le sue condizioni. Oggi gli esami; Milan-Juventus, Modric costretto a uscire per un colpo alla testa al 79'. Le news. Modric si opera: frattura dello zigomo sinistro dopo Milan-Juve, le condizioniComunicato Milan: Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli ... corrieredellosport.it Milan, frattura allo zigomo per Modric dopo lo scontro con Locatelli: sarà operatoIeri sera, in uno scontro fortuito con Manuel Locatelli, Luka Modric ha subito un infortunio al volto che gli ha impedito di proseguire la partita. Questa mattina il croato è stato sottoposto ... tuttojuve.com Modric tiene in ansia il Milan dopo lo scontro con Locatelli: finale di stagione a rischio, la nota - facebook.com facebook Milan, le Top News di rassegna: Lewandowski in rossonero Obiettivo Goretkza! #Milan #Calciomercato #Goretzka #Lewandowski #ACMilan #SempreMilan x.com