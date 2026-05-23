Come sta l' Adige? Ce lo dicono i campionamenti di Legambiente analizzati da Arpav
I campionamenti dell’Adige, effettuati da volontari di Legambiente e analizzati da Arpav, sono stati presentati durante una conferenza stampa a Villa Bartolomea. La campagna itinerante di “Operazione fiumi” ha mostrato i primi risultati, senza specificare i livelli di inquinamento o le eventuali criticità. L’attività si inserisce in un monitoraggio periodico volto a verificare lo stato di salute del fiume.
Con la conferenza stampa che si è tenuta sabato a Villa Bartolomea, è stata aperta la campagna itinerante di “Operazione fiumi”, attraverso la quale verranno divulgati i primi risultati dei campionamenti effettuati da volontari di Legambiente e analizzati da Arpav. Il corso dell’Adige, che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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Verona, Castelvecchio. Siamo a dicembre e osservo l'Adige scorrere verso il mare. Un turbine di pensieri affolla la mia mente. Ce l'avrei fatta? E come sarebbe stata la mia vita? Che limitazioni avrei avuto? Il giorno dopo dovevo fare una visita medica. Un cont facebook