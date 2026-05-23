Come si vota per il nuovo sindaco alle elezioni 2026 di Luzzara e Canossa
Il voto per il nuovo sindaco a Luzzara e Canossa si svolgerà domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. I seggi saranno aperti in entrambe le località durante questi orari. Le elezioni riguardano la scelta del primo cittadino per le amministrative del 2026.
Reggio Emilia, 23 maggio 2026 – Per l’elezione del nuovo sindaco a Luzzara e Canossa, in provincia di Reggio Emilia, i seggi sono aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Per votare è necessario essere iscritti alle liste elettorali dei rispettivi Comuni e presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido. Chi ha esaurito gli spazi della tessera o l’ha smarrita deve richiederne una nuova presso l’Ufficio elettorale comunale (qui Luzzara, qui Canossa ), che resterà aperto anche nelle giornate delle elezioni. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnapoliticacome-si-vota-elezioni-comunali-emilia-romagna-8f023bd1 Elezioni sindaco a Luzzara e Canossa: non c’è il voto disgiunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Comuni al voto sfida a due per il nuovo sindaco
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