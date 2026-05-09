elezioni amministrative 2026 quando si vota e in quali comuni si elegge il sindaco

Le elezioni amministrative del 2026 si terranno nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Durante questa tornata elettorale, i cittadini di 895 Comuni saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Le consultazioni coinvolgeranno territori di dimensioni variabili, con modalità di voto e composizione degli organi amministrativi stabilite dalle norme locali.

Alle elezioni amministrative 2026 di domenica 24 e lunedì 25 maggio andranno al voto i residenti di 895 Comuni per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Scendendo nei dettagli, si voterà in 121 Comuni superiori a 15.000 abitanti di cui 18 capoluoghi, oltre a 774 Comuni pari o inferiori a 15.000, dei quali due Comuni capoluogo. In totale sono chiamati a votare 6.624.780 elettori sparsi sulle varie regioni, sia a statuto ordinario che straordinario, disseminati fra 7.928 sezioni. Dove si vota e come. Per votare alle Comunali 2026 occorre presentarsi nel proprio seggio di riferimento muniti d tessera elettorale e documento di identità valido.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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