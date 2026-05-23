Negli ultimi anni, diversi allenatori di alto livello hanno rifiutato offerte o non hanno mostrato interesse a guidare il Napoli. Questa situazione ha attirato l’attenzione, dato che nessun tecnico di spicco sembra voler entrare nel club. La questione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, evidenziando una mancanza di attrattiva o di proposte concrete da parte del club nei confronti dei tecnici più noti.

A leggere i giornali ed a pensare a quando accaduto negli ultimi anni e emerge un sorprendente disinteresse dei tecnici più in vista verso il Napoli. La cosa mi fa riflettere. E francamente fatico a trovare una spiegazione razionale. Il lungo elenco di no, a partire da Conte. Spalletti è andato via sbattendo la porta. Conte va via socchiudendo la porta. Sarri preferisce la cupa Bergamo alla Napoli solare. Simone Inzaghi dice no, a quanto leggo, per motivi fiscali. Allegri, come è ragionevole, resta attaccato al Milan. Insomma, per una pluralità di motivi, va a capire quali veri e quali falsi, i tecnici più in vista dicono di no all’ipotesi di allenare il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Com’è possibile che nessun top vuole venire ad allenare il Napoli?

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