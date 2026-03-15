Conte ha deciso il suo futuro! Annuncio che chiarisce tutto ecco dove vuole allenare nella prossima stagione Rivelazione importante

Il tecnico ha annunciato la sua scelta riguardo al prossimo impegno professionale. Dopo aver lasciato il Napoli, ha comunicato ufficialmente quale squadra intende allenare nella prossima stagione. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, chiarendo così il suo futuro immediato nel mondo del calcio.

Conte ha preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro! Annuncio del tecnico del Napoli, ecco quale squadra vuole allenare.. A DAZN prima di Napoli Lecce, Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardanti il suo futuro. Cosa ha detto l’ex Juventus. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE NOTIZIE MOMENTO – « Diciamo che stanno recuperando calciatori che sono stati assenti da tantissimo tempo. Bisogna capire in che modo e in che condizioni torni, devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo cercare di pensare ad un mini-torneo in queste 10 partite dove si distribuiranno Scudetto e posti europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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