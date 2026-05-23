Colto in flagranza mentre abusava di una ragazzina di 14 anni arrestato dai carabinieri

Da messinatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre abusava di una ragazzina di 14 anni. La ragazza si è recata ieri sera al pronto soccorso pediatrico del Policlinico, riferendo di aver subito una violenza sessuale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato l’uomo in flagranza di reato. La giovane ha fornito la propria testimonianza, mentre le indagini sono in corso.

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Una ragazzina di 14 anni è giunta ieri sera al pronto soccorso pediatrico del Policlinico raccontando di aver subito una violenza sessuale. La giovane, accompagnata dai genitori, è stata visitata dai medici del padiglione NI che hanno seguito il protocollo previsto in questi casi. In ospedale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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