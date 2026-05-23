Colto in flagranza mentre abusava di una ragazzina di 14 anni arrestato dai carabinieri

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre abusava di una ragazzina di 14 anni. La ragazza si è recata ieri sera al pronto soccorso pediatrico del Policlinico, riferendo di aver subito una violenza sessuale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato l’uomo in flagranza di reato. La giovane ha fornito la propria testimonianza, mentre le indagini sono in corso.