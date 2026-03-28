A Palermo, un ragazzo di 18 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazzina di 14 anni durante una festa di Carnevale. La vittima aveva meno di 14 anni al momento dell’episodio, che si è verificato pochi giorni prima che il ragazzo compisse 18 anni. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia.

Non aveva ancora 14 anni quando, durante la festa di Carnevale, è stata violentata da un ragazzo che ne avrebbe compiuti 18 qualche settimana dopo. E’ accaduto di notte in un paesino del Corleonese, in provincia di Palermo, lo scorso febbraio. Ora il giovane è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni, mentre la ragazzina è stata ricoverata per alcuni giorni in ospedale. I carabinieri che hanno condotto le indagini, parlano una scena da incubo, di modalità particolarmente aggressive e degradanti. La vittima, che durante la festa aveva incontrato il ragazzo, si era allontanata dal gruppo di amiche. Rimasta momentaneamente da sola, non è stata in grado di divincolarsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ragazzina di 14 anni stuprata a Palermo: arrestato 18enne

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