A Garlasco, la madre di Andrea Sempio ha espresso dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio. La signora Ferrari ha dichiarato di non essere convinta della colpevolezza dell’uomo, anche se la sua posizione non ha modificato il processo o la condanna. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con tensioni tra le parti coinvolte e discussioni che continuano sulla veridicità delle prove presentate.

A Garlasco il colpo di scena è sempre dietro l’angolo, e può capitare anche che la mamma del possibile assassino si muova in difesa del condannato certo, ovvero che l a signora Daniele Ferrari, madre di Andrea Sempio, manifesti dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi. “Da come vedo le cose adesso, non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva”, ha detto ieri la signora Ferrari, madre del nuovo indagato del delitto di Chiara Poggi, in un’intervista anticipata dal Tg5 che è andata in onda ieri sera a Quarto Grado. “Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d’accusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Colpo di scena. Anche la mamma di Andrea Sempio pensa che Stasi potrebbe essere innocente

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Garlasco, famiglia Poggi: «Sempio colpevole Nuova ipotesi costruita a tavolino»

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