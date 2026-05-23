Colleziona furti ed evasioni da tre province 20enne arrestato mentre chiede soldi davanti market di via Venezia
Un uomo di 20 anni di origini magrebine è stato arrestato dai Carabinieri mentre chiedeva soldi davanti a un supermercato. Nei giorni scorsi, la stessa persona è stata identificata come responsabile di furti e tentativi di evasione dagli arresti domiciliari in tre province diverse. Le forze dell’ordine hanno condotto accertamenti che hanno portato al suo fermo, confermando i sospetti di attività illecite legate a furti e evasione.
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 20enne di origini magrebine che al termine degli accertamenti svolti è ritenuto presunto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari. L'operazione si inserisce nel quadro del capillare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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