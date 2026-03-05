Bibbiena arrestato 20enne per una serie di furti in provincia

A Bibbiena, i carabinieri hanno arrestato un 20enne su ordine di custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato di aver compiuto diversi furti tra gennaio e febbraio nella provincia di Arezzo. L’arresto è stato effettuato a seguito di indagini condotte dalle forze dell’ordine. La misura è stata emessa in relazione alle attività investigative svolte sul territorio.

Arezzo, 5 marzo 2026 – I carabinieri della stazione di Bibbiena ( Arezzo) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne, ritenuto responsabile di una serie di furti commessi tra gennaio e febbraio scorsi in provincia di Arezzo. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Arezzo, che ha aggravato la precedente misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sostituendola con la detenzione in carcere. L'ordinanza scaturisce da un'attività investigativa avviata nel mese di febbraio dai militari della stazione di Bibbiena, a seguito di un furto con destrezza avvenuto all'interno di un centro ottico del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bibbiena, arrestato 20enne per una serie di furti in provincia Arrestato in provincia di Cosenza sospetto di spaccio e minorenni coinvolti in furti e rapineNel piccolo borgo di Cleto, alla periferia della provincia di Cosenza, una notte di febbraio ha visto l’attivazione di una missione operativa che si... Investimenti al Fermi di Bibbiena: sopralluogo della Provincia, assente il ComuneLe consigliere provinciali Marta Mancianti e Anna Canaccini hanno partecipato al recente sopralluogo presso l’Istituto “Enrico Fermi”, alla presenza... Tutto quello che riguarda Bibbiena arrestato 20enne per una serie.... Discussioni sull' argomento Bibbiena, arrestato 20enne per una serie di furti in provincia; Ladro seriale finisce in carcere, il 20enne aveva rubato anche 3mila euro di occhiali da sole; I Carabinieri di Bibbiena arrestano un 20enne ritenuto l’autore di alcuni furti; Riprende il Doposcuola al Ciaf di Soci. Bibbiena: i Carabinieri arrestano 20enne per alcuni furti in provincia - facebook.com facebook Bibbiena custodisce l’Olivetti Elea 9003. Nel cuore del Casentino troviamo un primato italiano firmato Olivetti che ancora oggi continua a funzionare grazie a un gruppo di volontari La storia C B bit.ly/OlivettiElea90… x.com