Furti nel Casentino arrestato 20enne | colpi tra negozi e supermercati

I Carabinieri di Bibbiena hanno arrestato un 20enne con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di aver commesso diversi furti tra gennaio e febbraio nella provincia di Arezzo, colpendo negozi e supermercati nel Casentino. L’arresto segue un’indagine che ha raccolto elementi sufficienti per applicare la misura.

