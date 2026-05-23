Collegamenti con il Marconi debutta il nuovo shuttle flessibile contro sprechi e corse a vuoto
Dal 6 giugno fino all’autunno, è attivo un nuovo servizio shuttle tra l’aeroporto di Bologna e Ravenna, gestito da Coerbus e prenotabile online. Il collegamento, pensato per la stagione estiva, permette di ridurre le corse a vuoto e gli sprechi, offrendo un collegamento flessibile tra le due località. La corsa si svolge su prenotazione, con partenza dall’aeroporto di Bologna e arrivo in piazzale Aldo Moro a Ravenna, e viceversa.
Per favorire i collegamenti tra Ravenna e l’aeroporto di Bologna durante la stagione estiva, dal 6 giugno fino all’autunno sarà attivo un servizio shuttle su prenotazione (dall’aeroporto di Bologna a piazzale Aldo Moro a Ravenna e viceversa) gestito da Coerbus e prenotabile attraverso il sito di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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