Collegamenti con il Marconi debutta il nuovo shuttle flessibile contro sprechi e corse a vuoto

Notizia in breve

Dal 6 giugno fino all’autunno, è attivo un nuovo servizio shuttle tra l’aeroporto di Bologna e Ravenna, gestito da Coerbus e prenotabile online. Il collegamento, pensato per la stagione estiva, permette di ridurre le corse a vuoto e gli sprechi, offrendo un collegamento flessibile tra le due località. La corsa si svolge su prenotazione, con partenza dall’aeroporto di Bologna e arrivo in piazzale Aldo Moro a Ravenna, e viceversa.