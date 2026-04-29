Nuovi collegamenti per l' estate | lo shuttle che ' avvicina' la riviera ravennate alle tratte ferroviarie internazionali

In vista dell’estate, in Romagna sono stati rafforzati i collegamenti tra la riviera ravennate e le tratte ferroviarie internazionali. È stato introdotto uno shuttle che permette di avvicinare le località turistiche alle stazioni ferroviarie, facilitando gli spostamenti di cittadini e visitatori. Questa novità si inserisce nelle iniziative di miglioramento dei servizi di mobilità per la stagione estiva.

In vista della stagione estiva, in Romagna si potenziano i collegamenti estivi in modo da rendere più agevole per cittadini e turisti muoversi sul territorio. Dopo l’annuncio dei nuovi collegamenti estivi con la riviera romagnola, la rete di Shuttle Italy Airport, nata da un'idea di Roberto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Nuovi collegamenti dall'aeroporto alla riviera: anche nel Ravennate arriva il servizio di navettaDal 24 maggio al 20 settembre sarà ancora più semplice raggiungere la riviera romagnola grazie a Shuttle Italy Airport, il servizio già attivo di... Aeroitalia investe su Salerno: nuovi collegamenti internazionali per l’estate 2026Tempo di lettura: 5 minutiSi è svolta presso la Camera di Commercio di Salerno la conferenza stampa congiunta di Aeroitalia e GESAC. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: POS-RT dopo il 20 aprile: cosa cambia tra dismissioni, sostituzioni e nuovi collegamenti - EC News - Area fiscale; Treni, tornano due corse sulla Torino-Cuneo (al mattino e di sera): tre novità per il 2026 in Piemonte; Edelweiss aumenta i voli estivi, Lufthansa li riduce; Edelweiss potenzia i voli estivi, mentre Lufthansa taglia. Cortina 2026, tutti i nuovi collegamenti bus e ferroviari per non perderti i Giochi invernaliCon l’avvicinarsi dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, cresce l’attenzione sulla mobilità sostenibile. L’evento, che vedrà la partecipazione di oltre 3.500 atleti provenienti da 93 ... blitzquotidiano.it Aeroitalia investe su Salerno: nuovi collegamenti internazionali per l’estate 2026Annunciate quattro nuove rotte internazionali che saranno attivate nei mesi di luglio e agosto 2026: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche Si è svolta presso la Camera di ... affaritaliani.it Aeroporto d’Abruzzo: conti in attivo e crescita record. Oltre 1,1 mln passeggeri nel 2025 e +75% nei primi mesi del 2026. Avanti con gli investimenti: presto in esercizio la pista allungata per nuovi collegamenti e più sviluppo @AbruzzoAirport x.com Ragusa guarda a Malta: voli low cost e nuovi scenari per turismo e mobilità Non più solo Comiso e Catania: per il futuro dei collegamenti internazionali, la provincia potrebbe guardare a Malta. È la proposta del consigliere comunale Gaetano Mauro, che indic - facebook.com facebook