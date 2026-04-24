Modifica dei collegamenti Stp | ok della giunta Potenziate le corse con l' aeroporto

La giunta comunale di Brindisi ha approvato la modifica dei collegamenti Stp, con l'obiettivo di migliorare il servizio di trasporto pubblico locale. Sono state potenziate le corse dirette all'aeroporto, in risposta alle esigenze territoriali emerse recentemente. La decisione riguarda la rimodulazione e l'ottimizzazione dei servizi sperimentali già in atto, in modo da adattarli alle richieste attuali della città.

BRINDISI - La giunta comunale di Brindisi ha approvato la proposta di rimodulazione ed ottimizzazione dei servizi sperimentali di Trasporto Pubblico Locale necessari per far fronte a sopravvenute e comprovate esigenze territoriali.Come cambiano i collegamentiSoppressione della linea 31 e la.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Aeroporto, Tep introduce nuove corse notturne dei bus in coincidenza con l'arrivo dei voli Inchiesta sulle corse fantasma Stp: il gip dispone l'archiviazioneBRINDISI - Il gip Nicola Lariccia del tribunale di Brindisi ha sciolto la riserva e ha archiviato l'indagine sulle “corse fantasma” della Stp. Tutti gli aggiornamenti Il nodo dei collegamenti . Cna: E78, no a una nuova modifica del tracciatoL’associazione spinge per velocizzare l’iter di un’opera vitale per la regione Infrastruttura attesa da decenni. Opportunità di sviluppo per il tessuto economico locale, ma anche strumento per ... lanazione.it STP: le forme di remunerazione del socio professionistaUna volta distinta la dimensione del compenso da quella del risultato societario, il tema si sposta sulle modalità con cui il socio viene remunerato. La remunerazione del socio professionista costitui ... fiscoetasse.com