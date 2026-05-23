colleferro tanta commozione per il concerto in ricordo di maria rosa de cesare rosetta corista della corale polifonica gb martini

Notizia in breve

Sabato 16 maggio nella chiesa di Santa Barbara a Colleferro si è svolto un concerto in ricordo di Maria Rosa De Cesare, nota come Rosetta, ex corista della Corale Polifonica “G.B. Martini”. L'evento ha riscosso grande partecipazione e si è concluso con momenti di commozione. La serata ha visto esibizioni musicali e interventi dedicati alla memoria della cantante. La rassegna ha coinvolto il pubblico in un omaggio al suo contributo alla musica corale locale.