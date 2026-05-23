Colleferro Tanta commozione per il concerto in ricordo di Maria Rosa De Cesare Rosetta corista della Corale Polifonica GB Martini

Da cronachecittadine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 16 maggio nella chiesa di Santa Barbara a Colleferro si è svolto un concerto in ricordo di Maria Rosa De Cesare, nota come Rosetta, ex corista della Corale Polifonica “G.B. Martini”. L'evento ha riscosso grande partecipazione e si è concluso con momenti di commozione. La serata ha visto esibizioni musicali e interventi dedicati alla memoria della cantante. La rassegna ha coinvolto il pubblico in un omaggio al suo contributo alla musica corale locale.

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Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Si è tenuta Sabato 16 Maggio, nella Chiesa di Santa Barbara di Colleferro la Rassegna di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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© Cronachecittadine.it - Colleferro. Tanta commozione per il concerto in ricordo di Maria Rosa De Cesare (Rosetta) corista della Corale Polifonica “G.B. Martini”
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