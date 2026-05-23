Colleferro Tanta commozione per il concerto in ricordo di Maria Rosa De Cesare Rosetta corista della Corale Polifonica GB Martini
Sabato 16 maggio nella chiesa di Santa Barbara a Colleferro si è svolto un concerto in ricordo di Maria Rosa De Cesare, nota come Rosetta, ex corista della Corale Polifonica “G.B. Martini”. L'evento ha riscosso grande partecipazione e si è concluso con momenti di commozione. La serata ha visto esibizioni musicali e interventi dedicati alla memoria della cantante. La rassegna ha coinvolto il pubblico in un omaggio al suo contributo alla musica corale locale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Si è tenuta Sabato 16 Maggio, nella Chiesa di Santa Barbara di Colleferro la Rassegna di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Sullo stesso argomento
Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango: caos e reazione della conduttriceMaria De Filippi ha fatto un gesto importante per Angelina Mango presentandosi tra il pubblico del suo concerto a Roma.
Maria De Filippi chiude Amici 2026 in rosa confetto: chi ha firmato il tailleur della finaleIeri sera è andata in onda la finale di Amici 2026 e ad aggiudicarsi la vittoria è stato Lorenzo.