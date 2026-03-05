Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango | caos e reazione della conduttrice

Maria De Filippi si è presentata tra il pubblico durante il concerto di Angelina Mango a Roma, attirando l'attenzione dei presenti. La conduttrice ha mostrato un gesto di supporto alla cantante, partecipando all'evento senza annunci ufficiali o comunicati. La scena ha suscitato reazioni tra gli spettatori, creando un momento di sorpresa e curiosità.

Maria De Filippi ha fatto un gesto importante per Angelina Mango presentandosi tra il pubblico del suo concerto a Roma. La cantante, vincitrice di Sanremo nel 2024, è tornata sul palco dopo mesi complessi. A ottobre 2024 aveva annullato alcune date nei club per motivi di salute. Oggi, invece, è ripartita con un nuovo album e un tour nei teatri quasi sold out. Proprio durante la seconda data, la presenza della conduttrice ha attirato attenzione e creato agitazione in sala. Angelina Mango svela perchè si ammalata Angelina Mango: lo stop annunciato e le date annullate. A ottobre 2024 Angelina Mango aveva comunicato ai fan una scelta difficile. Con un messaggio toccante, aveva annunciato l’intenzione di annullare il tour “Angelina Mango nei Club 2024”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

