Maria De Filippi chiude Amici 2026 in rosa confetto | chi ha firmato il tailleur della finale
Ieri sera si è conclusa la finale di Amici 2026, con la vittoria di Lorenzo. Durante l’evento, Maria De Filippi è stata la figura centrale, presentando la serata e guidando la conclusione della stagione. Per l’occasione, ha indossato un tailleur di colore rosa confetto, scelto per l’ultimo appuntamento del talent. La presentatrice ha mantenuto il suo stile riconoscibile, distinguendosi con un look in linea con il tono festoso della serata. La finale ha visto anche altri dettagli riguardanti le scelte di abbigliamento e le performance dei concorrenti.
Ieri sera è andata in onda la finale di Amici 2026 e ad aggiudicarsi la vittoria è stato Lorenzo. La grande protagonista del programma, però, continua a essere Maria De Filippi, che per chiudere l'edizione del talent ha scelto un tailleur rosa confetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
AMICI 2026 Prima Puntata Serale - Eliminati Opi , Michele ed Antonio
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