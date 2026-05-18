Maria De Filippi chiude Amici 2026 in rosa confetto | chi ha firmato il tailleur della finale

Ieri sera si è conclusa la finale di Amici 2026, con la vittoria di Lorenzo. Durante l’evento, Maria De Filippi è stata la figura centrale, presentando la serata e guidando la conclusione della stagione. Per l’occasione, ha indossato un tailleur di colore rosa confetto, scelto per l’ultimo appuntamento del talent. La presentatrice ha mantenuto il suo stile riconoscibile, distinguendosi con un look in linea con il tono festoso della serata. La finale ha visto anche altri dettagli riguardanti le scelte di abbigliamento e le performance dei concorrenti.

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