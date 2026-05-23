Un 26enne coinvolto in un caso di droga e armi è stato scarcerato dopo aver ottenuto l’istanza della difesa. Il giudice per le indagini preliminari dell’Avellino ha accolto la richiesta e disposto la revoca della custodia cautelare. La decisione si basa su valutazioni legali e sulla documentazione presentata dagli avvocati. La persona dovrà rispettare eventuali obblighi e limitazioni stabiliti dal tribunale. La vicenda riguarda l’uso e il possesso di sostanze stupefacenti e armi.

Tempo di lettura: < 1 minuto È tornato in libertà, su decisione del GIP del Tribunale di Avellino, Vincenzo Hedhili Amin, 26 anni, di Montesarchio e residente a San Martino Valle Caudina, arrestato nei mesi scorsi con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi. Il giudice ha accolto l’istanza presentata dal difensore, l’avvocato Vittorio Fucci, disponendo la revoca della misura cautelare. L’arresto era scattato in flagranza al termine di una perquisizione personale e domiciliare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nell’abitazione sarebbero state trovate circa 50 dosi di cocaina già confezionata, bilancini di precisione, denaro contante ritenuto compatibile con l’attività di spaccio e un fucile ad aria compressa con potenza superiore ai limiti di legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cocaina e armi, accolta l’istanza della difesa: scarcerato un 26enne

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