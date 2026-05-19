Santamaria ai domiciliari | accolta l’istanza della difesa decisivi i chiarimenti resi ai pm
Gennaro Santamaria è stato trasferito dagli arresti in carcere agli arresti domiciliari, dopo che la difesa ha presentato un’istanza che è stata accolta dal tribunale. La decisione è arrivata in seguito ai chiarimenti forniti ai pubblici ministeri, ritenuti decisivi per la valutazione del caso. La modifica della misura cautelare consente ora a Santamaria di rimanere nella propria abitazione, in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento giudiziario.
Tempo di lettura: < 1 minuto Gennaro Santamaria lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari. La decisione arriva dopo l’istanza presentata dai legali dell’ex dirigente comunale, gli avvocati Antonio Di Santo e Andrea De Longis, che nei giorni scorsi avevano chiesto una rivalutazione della misura cautelare. Un passaggio che si inserisce in una fase nuova dell’inchiesta per presunta concussione che vede coinvolto Santamaria. Negli ultimi giorni, infatti, l’indagato si è sottoposto a lunghi interrogatori davanti agli inquirenti, fornendo la propria versione dei fatti e chiarendo la sua posizione rispetto alle contestazioni mosse dalla Procura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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