Santamaria ai domiciliari | accolta l’istanza della difesa decisivi i chiarimenti resi ai pm

Gennaro Santamaria è stato trasferito dagli arresti in carcere agli arresti domiciliari, dopo che la difesa ha presentato un’istanza che è stata accolta dal tribunale. La decisione è arrivata in seguito ai chiarimenti forniti ai pubblici ministeri, ritenuti decisivi per la valutazione del caso. La modifica della misura cautelare consente ora a Santamaria di rimanere nella propria abitazione, in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento giudiziario.

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