Acea approvato il bilancio | ricavi consolidati pari a quasi 3 miliardi Palermo | Risultati ai massimi storici

Il consiglio di amministrazione di Acea ha approvato il bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre, riunitosi sotto la presidenza di Barbara Marinali. Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato, i ricavi consolidati hanno raggiunto quasi 3 miliardi di euro, segnando risultati ai massimi storici. La riunione ha confermato la validità di questi dati, senza ulteriori commenti pubblici.

Via libera del Cda di Acea al progetto di bilancio e al bilancio consolidato al 31 dicembre. Il consiglio, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha potuto validare «risultati ai massimi storici», come spiegato dall’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo. Nel 2025 per Acea ricavi consolidati pari a 2.986 milioni di euro. Nel dettaglio, il 2025 si è chiuso con ricavi consolidati pro-forma pari a 2.986 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto ai 2.865 milioni del 2024 e con un utile netto consolidato pari a 481 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto ai 332 milioni del 2024. L’Utile netto consolidato è pari a 480,6 milioni di euro, in crescita del 44,9% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

