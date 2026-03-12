Acea 1,5 miliardi di investimenti nel 2025; Palermo ' risultati ai massimi storici'

Acea prevede di investire 1,5 miliardi di euro nel 2025 e ha concluso l’anno con un utile netto di 481 milioni di euro, segnando un aumento del 45% rispetto al 2024. L’utile netto ricorrente si ferma a 376 milioni, con un incremento del 15%. Nel frattempo, a Palermo i risultati raggiungono i livelli più alti mai registrati.

- Acea ha chiuso il 2025 con l'utile netto in crescita a 481 milioni di euro (+45% sul 2024), comprensivo della plusvalenza generata dalla cessione della rete in Alta Tensione (utile netto ricorrente 376 milioni, +15%), l'Ebitda pro-forma a 1.420 milioni (+7%) (Ebitda pro-forma ricorrente 1.400 milioni +8%) e ricavi a 2.899 milioni. Lo rende noto la società parlando di "risultati ai massimi storici", e indicando un dividendo record pari a 1,20 euro per azione, in crescita del 26% rispetto al 2024. L'indebitamento finanziario netto di Acea "è sostanzialmente stabile", passando da 4.9448 milioni di euro del 31 dicembre 2024 a 4.963 milioni al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

