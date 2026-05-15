Claudio Amendola ha annunciato che la fine del suo matrimonio con Francesca Neri è stata una sua scelta. Ha aggiunto che i venticinque anni trascorsi insieme non si possono cancellare e ha espresso un sentimento positivo riguardo alla relazione. La coppia ha condiviso un lungo percorso di vita e di lavoro, ma ora si stanno separando. La notizia è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni dell’attore, senza ulteriori dettagli sulle ragioni della decisione.

Sono passati quasi quattro anni dalla fine del lungo matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri, convolati a nozze nel 2010 dopo tredici anni di fidanzamento, e oggi entrambi hanno ritrovato la felicità al fianco di altre persone: lui fa coppia fissa con la costumista Giorgia Guglielman, mentre Francesca è legata da un paio d'anni al manager Silvano Loia. A distanza di anni, l'attore e regista è voluto tornare su quell'addio molto sofferto, arrivato dopo 25 anni d'amore. "Anche se finirla è stata una mia scelta, certe cose ti destabilizzano", ha raccontato il 63enne, in queste settimane in onda su Canale 5 con I Cesaroni - Il ritorno, in un'intervista a Vanity Fair: "25 anni insieme non si cancellano, e mi riempie il cuore di gioia che sia io che Francesca siamo finalmente in equilibrio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Claudio Amendola sulla fine del matrimonio con Francesca Neri: "È stata una mia scelta"

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posso dire che marco ed eva stanno facendo davvero il percorso perfetto per tornare insieme nel senso che lui ha tradito virginia quindi quando lei si metterà con walter lui non potrà avere niente da ridire se alla fine non va così claudio amendola io ti vengo a x.com

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