Claudio Amendola, attore noto per il suo ruolo nel revival della serie televisiva, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale ha parlato della sua vita sentimentale. Ha commentato la fine della relazione con un’attrice e ha condiviso alcuni dettagli sulla nuova storia d’amore che sta vivendo senza particolari clamori. La conversazione si è concentrata anche sui progetti televisivi attuali, lasciando spazio a riflessioni personali sul valore della riservatezza nelle relazioni.

Attualmente in tv con il revival de I Cesaroni, Claudio Amendola si è raccontato in una lunga intervista concessa a Vanity Fair, nella quale ha parlato anche della fine della sua storia d’amore con Francesca Neri e della nuova relazione che sta vivendo lontano dai riflettori. L’attore ha ripercorso il legame durato 25 anni con l’ex moglie, spiegando quanto quella relazione abbia inciso profondamente sulla sua vita personale: “Una stabilità che non mi sarei mai sognato di vivere e che mi ha fatto crescere come uomo e come essere umano”. Amendola ha ammesso che, nonostante la separazione sia stata una sua scelta, chiudere un capitolo così importante non sia stato semplice: “25 anni insieme non si cancellano”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Claudio Amendola parla del nuovo amore dopo Francesca Neri: “Tenere qualcosa per noi è un regalo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Claudio Amendola: «Ho capito che i vizi non portano a nulla: con i miei figli avrei potuto fare meglio. Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta: 25 anni insieme non si cancellano, ma oggi siamo in equilibrio»Questa intervista a Claudio Amendola è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026.

Amendola: “Chiudere con Francesca Neri fu una mia scelta. Infastidito dai gossip su Giorgia Guglielman”Claudio Amendola torna a parlare della fine della storia con Francesca Neri, durata ben 25 anni.

Claudio #Amendola ha parlato del momento dell’ #ASRoma e del percorso della squadra con Gian Piero #Gasperini. Spazio anche al derby e alla #SSLazio, con una battuta destinata a far discutere in vista match che si avvicina sempre di più. @Gazz x.com

Claudio Amendola rivela: Ci hanno chiesto di campionare la voce di mio padre con l'IA reddit

Claudio Amendola: Ho capito che i vizi non portano a nulla: con i miei figli avrei potuto fare meglio. Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta: 25 anni insieme ...Gli anni degli eccessi e la stabilità ritrovata grazie ai figli, il faccia a faccia con il dolore e il coraggio di affrontarlo. L’attore e regista fa un bilancio del tempo che passa e, mentre si sta p ... vanityfair.it

Claudio Amendola: Cesaroni 8? Magari. E sull’ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero: è un genio, siamo amici da 40 anniSestri Levante – I Cesaroni 8? Magari!. Claudio Amendola vorrebbe un sequel del ritorno che ha visto lui e la sua amata famiglia della Garbatella tornare in TV dopo tanti anni. Un ostacolo? L’iniz ... ilsecoloxix.it