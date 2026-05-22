LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | grande avvio di Luna Rossa con l’equipaggio Youth di Gradoni!
Le regate preliminari della America's Cup 2026 sono iniziate oggi con una diretta streaming. Durante le prime fasi, Luna Rossa con l’equipaggio Youth di Gradoni ha mantenuto un buon ritmo, rimanendo in testa dopo la virata della prima boa. A circa 90 metri, Alinghi si trovava in seconda posizione, mentre Luna Rossa seniore seguiva a circa 180 metri. Le imbarcazioni sono attualmente in fase di confronto diretto, con le squadre che continuano a navigare in acque aperte.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Luna Rossa 2 resta avanti dopo la virata della prima boa, Alinghi insegue a 90 metri insieme a Luna Rossa seniore a 180 m. 15.20 La penalità arriva ma è per la Nuova Zelanda che perde 75 metri, scivolando fino al settimo posto. Luna Rossa 2 viene superata da Alinghi, mentre ci avviciniamo al gate di bolina. 15.19 Protesta dei neozelandesi ma non viene ascoltato, continua a restare davanti la giovane Luna Rossa di Gradoni. 15.18 Ottima partenza per Luna Rossa 1 con Gradoni, vanno vicino al confine pronti per virare. INIZIA LA PRIMA REGATA! 15.15 Stiamo per partire, con GB1 che non farà parte della regata! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
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