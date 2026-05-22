LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | grande avvio di Luna Rossa con l’equipaggio Youth di Gradoni!

Le regate preliminari della America's Cup 2026 sono iniziate oggi con una diretta streaming. Durante le prime fasi, Luna Rossa con l’equipaggio Youth di Gradoni ha mantenuto un buon ritmo, rimanendo in testa dopo la virata della prima boa. A circa 90 metri, Alinghi si trovava in seconda posizione, mentre Luna Rossa seniore seguiva a circa 180 metri. Le imbarcazioni sono attualmente in fase di confronto diretto, con le squadre che continuano a navigare in acque aperte.

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