La classifica mondiale dei piloti di Formula 1 2026 vede Antonelli a soli quattro punti da Russell, mentre Leclerc precede Hamilton. La stagione, che è iniziata in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi, comprende 24 Gran Premi, gli stessi appuntamenti delle edizioni del 2024 e 2025. La stagione in corso si sta svolgendo con intense sfide tra i principali piloti del campionato.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli si porta a -4 da Russell. Leclerc davanti a Hamilton

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