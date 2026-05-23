Classifica Mondiale piloti F1 2026 | Antonelli a +18 su Russell Leclerc terzo a -43

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al momento, il pilota italiano si trova al comando della classifica mondiale di Formula 1 2026, con un vantaggio di 18 punti su un pilota britannico. Il pilota monegasco si trova in terza posizione, a 43 punti dal leader. La stagione, iniziata in Australia, si concluderà ad Abu Dhabi e comprende 24 Gran Premi, lo stesso numero delle stagioni del 2024 e 2025.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

classifica mondiale piloti f1 2026 antonelli a 18 su russell leclerc terzo a 43
© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli a +18 su Russell, Leclerc terzo a -43
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

F1, è nata una LEGGENDA: Antonelli vince a Suzuka, Leclerc da impazzire!

Video F1, è nata una LEGGENDA: Antonelli vince a Suzuka, Leclerc da impazzire!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli allunga su Russell, Leclerc già a -37

Leggi anche: Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli vola in testa! +9 su Russell. 3° Leclerc davanti a Hamilton

classifica mondiale classifica mondiale piloti f1Classifica Formula 1 2026 | Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Canada a Montreal (23-24 maggio)Classifica Formula 1 2026: il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Canada a Montreal (23-24 maggio) con Andrea Kimi Antonelli al comando. ilsussidiario.net

classifica mondiale classifica mondiale piloti f1Classifica piloti e costruttori F1 dopo Miami: Antonelli fa 100, Leclerc penalizzato prende solo 4 puntiCome cambiano le classifiche del mondiale piloti e costruttori dopo il week end di Miami con la terza vittoria di Antonelli che vola a quota 100 punti nel campionato ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web