Classifica Mondiale costruttori F1 2026 | Mercedes dominante Ferrari seconda con +11 sulla McLaren

Notizia in breve

Mercedes guida la classifica dei costruttori nel campionato di F1 2026, con un vantaggio che supera i 50 punti sulla seconda, Ferrari. La scuderia italiana si trova a 11 punti davanti alla terza, McLaren. La stagione, partita in Australia, si concluderà ad Abu Dhabi. Finora, Mercedes ha ottenuto più vittorie e punti rispetto alle altre squadre, mentre Ferrari e McLaren si sono alternate nelle posizioni di rincalzo.