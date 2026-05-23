Classifica Mondiale costruttori F1 2026 | Mercedes dominante Ferrari seconda con +11 sulla McLaren

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercedes guida la classifica dei costruttori nel campionato di F1 2026, con un vantaggio che supera i 50 punti sulla seconda, Ferrari. La scuderia italiana si trova a 11 punti davanti alla terza, McLaren. La stagione, partita in Australia, si concluderà ad Abu Dhabi. Finora, Mercedes ha ottenuto più vittorie e punti rispetto alle altre squadre, mentre Ferrari e McLaren si sono alternate nelle posizioni di rincalzo.

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Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato. Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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