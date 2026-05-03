Il campionato mondiale di Formula 1 del 2026 è iniziato in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. Dopo le prime gare, Mercedes si trova in testa alla classifica costruttori, con Ferrari che si mantiene nelle posizioni di rincalzo. McLaren si avvicina ai team di vertice, mentre altre scuderie continuano a lottare per migliorare le proprie posizioni nel campionato. La stagione prosegue con molte sfide ancora da affrontare.

Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato. Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes già in fuga, Ferrari tallonata da McLaren

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