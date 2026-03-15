La classifica mondiale dei costruttori di F1 2026 vede la Ferrari a 31 punti di svantaggio rispetto alla Mercedes, mentre la McLaren si trova molto distante dalle prime posizioni. Il campionato è iniziato in Australia e terminerà ad Abu Dhabi, con i punteggi accumulati nelle prime tappe che determinano la posizione delle squadre in classifica.

Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato. Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari a -31 da Mercedes, McLaren lontanissima

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