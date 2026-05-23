Vingegaard ha vinto la tappa 14 del Giro d'Italia 2026 a Pila e si è preso la maglia rosa. La corsa si è svolta sulle Alpi, con l’arrivo in una località di montagna. La classifica generale è stata aggiornata con il suo risultato. Pellizzari ha risalito alcune posizioni nella classifica complessiva.

Pila (Gressan), 23 maggio 2026 - La tappa 14 porta il Giro d'Italia 2026 sulle Alpi. C'è un arrivo in salita e il copione si ripropone: dopo Blockhaus e Corno alle Scale, il favorito numero uno, nonché maglia azzurra, Jonas Vingegaard si prende anche Pila e stavolta la vittoria, la terza, vale anche la conquista della maglia rosa ai danni di un encomiabile Afonso Eulalio, che vede così terminare il suo regno dopo dieci giorni, pur difendendo comunque la seconda piazza. Come da previsioni della vigilia, alle spalle del danese si accende la bagarre per il podio della classifica generale: complici le difficoltà di Thymen Arensman, Felix Gall si conferma il primo degli 'umani', ma risalgono la china anche Jai Hindley e Giulio Pellizzari dati i problemi di Ben O'Connor e Derek Gee-West. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vingegaard show a Pila: tappa e maglia rosa. La classifica aggiornata del Giro 2026, risale Pellizzari

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