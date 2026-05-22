Charlotte Flair | In Italia voglio sentire un coro che non dimenticherò mai

Charlotte Flair ha dichiarato di voler ascoltare in Italia un coro che ricorderà per sempre, esprimendo un desiderio legato all’esperienza di un suo prossimo evento nel paese. Quando entra in una stanza, anche se non indossa il costume da wrestling o si trova sul ring, si percepisce una presenza particolare. La sua presenza suscita attenzione e curiosità, indipendentemente dal contesto in cui si trovi. La wrestler ha condiviso questa volontà durante una recente intervista, senza fornire ulteriori dettagli.

Quando Charlotte Flair entra in una stanza, anche senza un costume di scena, senza il ring né le luci, porta con sé qualcosa di difficile da spiegare. Una presenza che va al di là di quell’aura di cui tanto si parla. Un termine perfetto che non le abbineremmo proprio ora visto che sta diventando. 🔗 Leggi su Today.it

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Charlotte Flair explains how to watch Backlash and more on the ESPN App

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