Clamoroso dal Brasile | Thiago Silva-Milan l’ultimo ballo Resta viva l’ipotesi ritiro
Thiago Silva, vincitore del campionato portoghese con il Porto, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club, nonostante una clausola che prevedeva il rinnovo automatico. Il difensore classe 1984, che ha recentemente vinto il titolo con la squadra guidata da Francesco Farioli, potrebbe concludere la carriera. Sul suo futuro si fanno ipotesi di un possibile ritiro o di un ritorno al Milan, club con il quale ha avuto un passato importante. La decisione è ufficiale e apre a nuove possibilità per il giocatore.
Fresco vincitore del campionato portoghese con il Porto guidato da Francesco Farioli, il classe 1984 ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con gli Os Dragões, nonostante la presenza di una clausola che prevedeva il prolungamento automatico dell’accordo. Dopo aver conquistato il 33° trofeo della sua straordinaria carriera, il brasiliano ha deciso di prendersi del meritato riposo con la propria famiglia per riflettere attentamente sul suo prossimo futuro professionale, valutando ogni possibile scenario. Ritorno romantico. Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, il Milan avrebbe presentato un’offerta di contratto annuale all’ex PSG, permettendogli di concludere la carriera in Italia e ritrovare un ambiente familiare, grazie alla presenza di Zlatan Ibrahimovic, con cui condivide un forte legame di amicizia. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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