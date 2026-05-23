Clamoroso dal Brasile | Thiago Silva-Milan l’ultimo ballo Resta viva l’ipotesi ritiro

Notizia in breve

Thiago Silva, vincitore del campionato portoghese con il Porto, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club, nonostante una clausola che prevedeva il rinnovo automatico. Il difensore classe 1984, che ha recentemente vinto il titolo con la squadra guidata da Francesco Farioli, potrebbe concludere la carriera. Sul suo futuro si fanno ipotesi di un possibile ritiro o di un ritorno al Milan, club con il quale ha avuto un passato importante. La decisione è ufficiale e apre a nuove possibilità per il giocatore.