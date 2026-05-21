Thiago Silva lascia il Porto | addio dopo la vittoria del campionato Ritiro o nuova avventura?

Thiago Silva ha annunciato il suo addio al Porto dopo aver vinto il campionato con la squadra. La decisione arriva al termine della stagione e ha suscitato molte speculazioni sul suo futuro. Il difensore brasiliano non ha ancora comunicato se si ritirerà dal calcio o se cercherà una nuova esperienza professionale. La sua partenza dal club è stata confermata attraverso comunicati ufficiali, lasciando aperta la possibilità di nuovi progetti.

Thiago Silva dice addio al Porto dopo la vittoria del campionato. Ritiro o nuova avventura? Quale sarà il futuro del brasiliano. L’avventura di Thiago Silva con la maglia del Porto è giunta ufficialmente al capolinea. Attraverso una nota diramata sui propri canali, il club lusitano ha reso noto che il difensore brasiliano ha deciso di salutare la squadra dopo appena cinque mesi. Una parentesi breve ma intensa, culminata con la vittoria del campionato portoghese, in cui il centrale ha collezionato 14 presenze stagionali dando il suo prezioso contributo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il comunicato ufficiale del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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ALLEGRI HA DETTO NO A THIAGO SILVA

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