Pisa Corrado ammette | La retrocessione in Serie B era nelle aspettative la società non era pronta per la A Gilardino? Non potevamo cambiare tutta la squadra

Il presidente del Pisa ha commentato la retrocessione in Serie B, affermando che si trattava di un risultato previsto e che la società non era pronta per la Serie A. Ha aggiunto che non era possibile cambiare tutta la rosa, anche in merito alla scelta di mantenere l'allenatore. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a Radio Sportiva, in cui ha analizzato la stagione appena conclusa.

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