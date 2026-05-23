Civitella di Romagna manuntenzione dei sentieri | rinnovata la collaborazione con il Cai di Forli

Notizia in breve

Il Comune di Civitella di Romagna ha confermato la collaborazione con la sezione Cai di Forlì “Mario Lombardini” per la manutenzione dei sentieri del territorio. La partnership riguarda la cura e l’aggiornamento della rete sentieristica comunale. La convenzione è stata rinnovata per continuare gli interventi di ripristino e pulizia dei percorsi escursionistici. Nessuna modifica alle modalità di intervento è stata annunciata. La collaborazione proseguirà secondo gli accordi precedenti.